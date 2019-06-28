РИАМО – 28 июн. Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» начнется в Подмосковье 30 июня, на первый день мероприятия уже раскуплены все билеты, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Тридцатого июня в Истре открывается музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей». На одной площадке гости фестиваля смогут услышать шедевры мировой музыкальной культуры. В рамках фестиваля пройдут три концерта. В день открытия мы ждем большое количество гостей – проданы уже все билеты», – сказала Забралова.

Она напомнила, что этот масштабный культурный проект организован совместно музейно-выставочным комплексом Московской области «Новый Иерусалим», Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова и Московской областной филармонией при поддержке министерства культуры Московской области.

В свою очередь глава Минкультуры Подмосковья Нармин Ширалиева подчеркнула, что для региона любой open-air фестиваль – это нечто большее, чем просто концертная программа, это день совместного семейного отдыха для большого числа людей.

«Классическая музыка должна присутствовать в активном ритме современной жизни как непременное условие – она способна привнести гармонию в каждый наш день. На фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Новом Иерусалиме соберутся и жители городского округа Истра, и наши гости и будут иметь возможность услышать великолепный коллектив – Государственный симфонический оркестр имени Светланова», – разъяснила Ширалиева.

Фестиваль продлится до 13 июля, приобрести билеты можно на сайте.

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