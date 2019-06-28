РИАМО - 28 июн. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий будут направлены в одну колонию для отбытия наказания, сообщает в пятницу kp.ru.

«Все вместе будут отправлены в одну колонию в том случае, если от них лично не поступит отказных материалов», — сказал замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

Он добавил, что информация о местонахождении колонии не разглашается до того момента, пока осужденные не прибудут туда.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев, а также Александр Протасовицкий были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в октябре 2018 года. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии.