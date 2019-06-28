РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 июн. Спасатели Мособлпожспас рассказали школьникам, как помочь тонущему человеку, сообщил начальник учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Забурдаев.

27 июня спасатели учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали и провели практическое занятие по правилам поведения на водных объектах с учащимися общеобразовательной школы №48 «Наследники Победы» в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Занятия провели спасатели учебного центра Владимир Гусев и Алексей Кочетов.

«Более 40 детей лагеря дневного пребывания при школе №48 с большим интересом слушали выступление главного эксперта отдела пожарно-спасательного спорта Геннадия Луценко, который рассказал об очередности действий по спасению людей на воде, транспортировке пострадавшего на берег и правилах оказания первой помощи», - уточнил Забурдаев.

Он сообщил, что в ходе мероприятия ребята узнали о правилах безопасного поведения на воде, научились оказывать первую помощь утопающему, а также провели реанимационные действия с применением искусственной вентиляции легких на манекене.

Начальник лагеря Александра Леонтьева и учащиеся тепло поблагодарили спасателей за ценную информацию и оставили благодарственное письмо.