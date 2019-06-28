РИАМО – 28 июн. Свыше 1,5 тысяч девятиклассников в пятницу написали ОГЭ по четырем предметам в Подмосковье, за ходом тестирования следили наблюдатели из регионального ситуационного центра, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Подмосковье прошел резервный день сдачи ОГЭ по географии, истории, химии и литературе. В экзаменах приняли участие свыше 1,5 тысяч выпускников девятых классов», – сказала Забралова.

Она дополнила, что экзамены прошли в 69 пунктах проведения, все они были оборудованы в соответствии с установленными требованиям.

«За ходом проведения экзаменов наблюдают 106 аккредитованных общественных наблюдателей и восемь онлайн-наблюдателей в ситуационном центре Московской области. Результаты ребята узнают не позднее 3 июля», – заключила Забралова.