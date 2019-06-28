РИАМО - 28 июн. В музее «Новый Иерусалим» 30 июня откроется летний фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей», зрителей ждут три летних музыкальных вечера, сообщила журналистам в пятницу руководитель регионального комитета по туризму Наталья Галкина.

«Более 4 тысяч человек ожидается на фестивале. <…> Наша задача - подсказать, где посетители могут комфортно остановиться, поесть, посидеть на природе, что немаловажно. Мы кстати отобрали террасы на открытом воздухе», - сказала Галкина.

Зрителей ждут три летних музыкальных вечера, три концерта под открытым небом и знаменитые произведения для солирующих инструментов с оркестром.

«Такие мероприятия увеличивают посещаемость. По прошлому году - все те люди, которые приезжали на фестиваль, 90% посетили музей», - отметил директор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Открытие фестиваля состоится 30 июня. За пультом будет главный приглашенный дирижер Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова, главный дирижер Филармонического оркестра Осло и Ливерпульского королевского филармонического оркестра Василий Петренко. В программе – Пятая симфония Г. Малера и рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова.

Фестиваль продлится по 13 июля.

Фестиваль «Подмосковные вечера. Лето. Музыка. Музей» впервые прошел в 2018 году. Его посетили более 2 тысяч зрителей. С 2019 года почетным президентом фестиваля является художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский.