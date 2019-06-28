РИАМО – 28 июн. Ювелирные украшения и дорогостоящие наручные часы похитили из квартиры безработной женщины, расположенной на улице Академика Янгеля на юге столицы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратилась гражданка 1971 года рождения, которая сообщила о краже из квартиры по адресу: улица Академика Янгеля.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, путем подбора ключей к замку входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу сейфа, в котором находились принадлежащие женщине ювелирные изделия, 2 наручных часов, и скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 4,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.