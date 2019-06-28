РИАМО - 28 июн. Спецтехника и бригады ГУП «Мосводостока» помогают ликвидировать подтопления около аэропорта «Шереметьево», сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы компании.

Ранее пользователи соцсетей рассказали, что в окрестностях терминала B московского аэропорта «Шереметьево» произошел потоп. Согласно фото и видео очевидцев, легковые автомобили тонули в воде почти наполовину.

«Место скопления воды находится на территории Московской области (в районе Авиационной улицы и Шереметьевского шоссе) вне зоны обслуживания городских сетей ГУП «Мосводосток». Вместе с тем, учитывая высокую транспортную значимость объекта, его близость к аэропорту, для недопущения причинения неудобств гражданам и автомобилистам ГУП «Мосводосток» оказывает содействие в ликвидации подтопления и направило специализированную технику и бригады рабочих для откачки воды», - сказал собеседник агентства.

В связи с продолжительными ливнями подъездные пути к международному аэропорту «Шереметьево» оказались затоплены. Подтопление образовалось на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Движение автотранспорта на данных участках перекрыто. Спецтехника проводит откачку воды.

За 2 дня в Москве уже выпало около 40% месячной нормы осадков.