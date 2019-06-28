РИАМО - 28 июн. Школу в жилом комплексе «Мечта» в Дмитровском округе Подмосковья достроят и введут в эксплуатацию в 2021 году, изменения в госпрограмму не вносились, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Ранее жители Дмитровского округа записали видео, в котором рассказали о недостроенной муниципальной школе на 550 детей в селе Озерецкое. Застройщик передал объект и земельный участок в муниципальную собственность. По словам жителей ЖК «Мечта», на встречах с жителями глава округа Илья Поночевный допустил возможность строительства новой школы вместо достройки старой. Жители же хотят, чтобы эта школа была возведена.

«Объект <…> в программе вводом в 2021 году. Изменения в программу не вносились», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, представитель пресс-службы администрации Дмитровского округа рассказал РИАМО, что в настоящее время рассчитываются технико-экономические показатели в части завершения строительства школы в ЖК «Мечта».

Жители в своем обращении также отметили, что в прошлом году администрация муниципалитета инициировала включение школы в областную программу строительства социальных объектов. К концу года Минстрой Подмосковья предусмотрел выделение 25 миллионов рублей на проектирование.

Сейчас детям из ЖК «Мечта» приходится добираться до ближайшей школы на автобусе.

В ближайшие 5 лет в рамках губернаторской программы в Подмосковье планируют построить 200 новых школ.