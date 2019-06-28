РИАМО - 28 июн. С начала 2019 года москвичам доступно практическое пособие под названием «Дорожная карта капитального ремонта многоквартирного дома», на основе этого пособия можно создать мобильное приложение, сообщила в пятницу журналистам директор направления городское хозяйство фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

«Материалы дорожной карты, именно последнего проекта, фактически с января этого года доступны, а в настоящее время уже все материалы практически в готовом виде размещены у нас на сайте. Теперь, когда проект закончен, наша задача популяризовать это. <…> Учитывая хорошую подготовленность москвичей в плане современных средств коммуникаций, то, может быть, эти материалы могли бы стать основой для разработки, например, мобильного приложения», — сказала Генцлер.

Она отметила, что создать мобильное приложение можно только с помощью заказчика, который сможет профинансировать проект, так как у фонда нет таких средств.

По ее словам, через мобильное приложение можно было бы информировать москвичей о том, когда будет проходить капитальный ремонт в многоквартирном доме. На данный момент пособие доступно в виде электронного файла Word.

«Для того, чтобы, например, за приложение взялся департамент информационных технологий, нужен общественный запрос, о котором ему может сказать в том числе департамент капитального ремонта, общественная палата Москвы, комиссия при общественной палате», — добавила Генцлер.

В пятницу состоялся круглый стол, на котором обсудили капитальный ремонт многоквартирных домов с комиссией общественной палаты Москвы по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию города.

В раздаточном материале уточняется, что «Дорожная карта капитального ремонта многоквартирного дома» — это пособие, объединяющее инфографические рекомендации по последовательности действий жилищного актива на различных этапах подготовки, проведения, контроля и приемки капитального ремонта, а также «дневник» для записей планируемых и выполненных задач.

Также в информационно-методических приложениях есть детальные рекомендации по отдельным шагам на пути к капитальному ремонту, необходимые информационные и справочные материалы, формы, образцы, примеры документов.

Практическое пособие предназначено помочь участникам домового жилищного актива своевременно и грамотно осуществлять действия по подготовке к капитальному ремонту, в том числе заблаговременно принимать решения, выявлять и предотвращать проблемные ситуации, привлекать необходимые финансовые средства, организовывать и контролировать выполнение работ.