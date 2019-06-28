РИАМО - 28 июн. Мужчина погиб под колесами поезда у платформы «Калинина» Павелецкого направления в Подмосковье, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.
Платформа находится в Ленинском районе.
«Рядом с железнодорожными путями у платформы «Калинина» Павелецкого направления обнаружен труп мужчины с явными признаками железнодорожной травмы. Транспортными полицейскими установлена личность погибшего. Им оказался 30-летний мужчина», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время транспортные полицейские устанавливают причины произошедшего.
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