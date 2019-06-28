РИАМО - 28 июн. Свыше 1,6 тысячи человек написали экзамен по обществознанию и иностранным языкам в резервный день в пятницу в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Экзамены по обществознанию сдавали около тысячи человек, остальные — иностранные языки. Всего было задействовано 18 пунктов проведения экзаменов, оборудованных в соответствии с установленными требованиями.

«Для наблюдения за ходом проведения экзаменов министерством образования аккредитованы 32 общественных наблюдателя. За время проведения единого госэкзамена наблюдателями не были зафиксированы нарушения, наши специалисты на местах умело решали все возникающие трудности», – сообщила Забралова.

Она добавила, что экзаменационный период плавно завершается – 1 июля последние испытания резервных дней.

«Дальше ребят ждет процедура поступления в вузы и колледжи, кто-то сразу пойдет осваивать профессию. Всем выпускникам желаю успехов», — резюмировала Забралова.