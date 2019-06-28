РИАМО - 28 июн. На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги задержали 49 прибывающих и отбывающих из Москвы поезда дальнего следования, а также электрички, инцидент произошел в результате кражи технических средств, обеспечивающих движение на станции «Сходня», сообщается на сайте Российских железных дорог.

«Задержано 19 поездов дальнего следования отправлением из Москвы на время от 11 минут до трех часов, 24 поезда дальнего следования прибытием в Москву на время от 6 минут до 2,5 часов. На Ленинградском вокзале Москвы работают кассы для переоформления и возврата проездных документов на поезда дальнего следования», — отмечается в материале.

Также по отправлению из Москвы задержаны 6 поездов «Сапсан» на время от 19 до 30 минут. Пригородные поезда в сторону Москвы следуют с опозданием от 40 минут до 2,5 часов, из Москвы – с опозданием от 20 минут до 2,5 часов. 8 пригородных поездов полностью отменены, двум сокращен маршрут следования.

«Для обеспечения транспортной доступности на участке организовано дополнительное автобусное сообщение по маршрутам Клин – Москва, Подсолнечная – Москва, также увеличено количество автобусов по маршруту Крюково – Москва. Совместно с администрациями Москвы и Московской области организован заказ дополнительных автобусов, которые в случае необходимости будут привлечены к организации перевозок пассажиров», — говорится в сообщении.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и обеспечения графика движения, а также минимизации задержек поездов по прибытии на станции назначения.

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