РИАМО - 28 июн. Новая развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе значительно улучшит качество жизни в Красногорске, в сентябре объект планируют сдать, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство развязки позволит ликвидировать пересечение в одном уровне Волоколамского и Ильинского шоссе, которое на данный момент исчерпало свою пропускную способность и не справляется с трафиком. Развязка обеспечит беспрепятственный въезд в Красногорск, ее пропускная способность составит порядка 80 тысяч автомобилей в сутки.

«Польза для жителей колоссальная, мы 5 лет назад инвестировали 14 миллиардов в эту развязку, и сейчас поэтапно ее сдаем. В начале недели еще два дополнительных съезда сдали, и жители вздохнули, появилось движение в Красногорске. В сентябре финальная сдача объекта, благоустройство», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важно дальше расширять дороги в Подмосковье, строить переезды.

«Нужно инвестировать большие деньги в том числе в федеральные трассы. Мы стараемся приступить к модернизации Щелковского шоссе, это просто беда. Егорьевское шоссе. В Балашихе мы два переезда сдаем, это очень важно», - заключил Воробьев.

В 2018 году было открытое рабочее движение по I этапу строительства развязки в Красногорске - путепроводу через железнодорожные пути, 26 июня началось рабочее движение по II этапу строительства – по путепроводу при съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе. Движение по новому участку дороги является бессветофорным.

В рамках III этапа строится разворотная эстакада на Волоколамском шоссе в районе Павшинской поймы. Новый участок дороги обеспечит удобный выезд для жителей Павшинской поймы в сторону области, соединит микрорайон с Волоколамским шоссе, в целом разгрузит автомобильный трафик в районе жилой застройки.