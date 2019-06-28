Летом 2019 будут временно закрыты на ремонт вестибюли, подземные переходы и лестницы на 14 станциях Московского метрополитена. Пассажирам придется потерпеть некоторые неудобства и пользоваться другими выходами. Какие именно вестибюли и переходы в метро будут закрыты и на какой срок, смотрите в инфографике РИАМО.

Легенды и мифы московского метро. Викторина 11 вопросов | Пройден 2115 раз Пройдите викторину ко Дню рождения Московского метрополитена и попытайтесь разгадать загадки столичной подземки. Начать тест

Легенды и мифы московского метро. Викторина (1/11) Говорят, что для строительства первой – Сокольнической ветки московского метро – использовался камень одного из древних подмосковных кремлей. Какой из них пострадал? Фото Александр Манзюк © РИАМО Коломенский По легенде, белокаменный Серпуховский кремль зимой 1934 года был разобран на материал для строительства Сокольнической линии. Однако точно неизвестно, был ли камень использован таким образом. Серпуховский Дмитровский Зарайский

Легенды и мифы московского метро. Викторина (2/11) С чем ассоциируют 12 станций Кольцевой линии метро? Фото Анастасия Осипова © РИАМО 12 месяцев Согласно «астрологической версии» строительства метро, каждая из 12 станций соответствует определенному знаку Зодиака. Овен – «Курская», «Таганская» – Телец, «Павелецкая» – Близнецы, «Добрынинская» – Рак, «Октябрьская» – Лев, «Парк культуры» – Дева, «Киевская» – Весы, «Краснопресненская» – Скорпион, «Белорусская» – Стрелец, «Новослободская» – Козерог, «Проспект Мира» – Водолей, «Комсомольская» – Рыбы. знаки Зодиака циферблат ни с чем, так приказал Сталин

Легенды и мифы московского метро. Викторина (3/11) Если встать у колонны на одной из старейших станций метро и сказать что-нибудь, то человек на противоположной стороне платформы все услышит, приложив ухо к такой же колонне. Какая это станция? Фото Mikhail (Vokabre) Shcherba © flickr.com «Комсомольская» - радиальная «Смоленская» (Арбатско-Покровская ветка) Лайфхак для пассажиров: если два человека встанут у противоположных колонн на станции «Маяковская» и будут через них говорить, то услышат друг друга, несмотря на шум поездов. «Маяковская» (Замоскворецкая) «Киевская» (Филевская)

Легенды и мифы московского метро. Викторина (4/11) На Таганско-Краснопресненской ветке недавно была открыта станция «Спартак», но раньше на этом участке велось строительство другой станции, которая обросла дурной славой. Какой именно? Фото wikimedia.org © Верейская В 1970-е годы на перегоне между «Щукинской» и «Тушинской» строили станцию «Волоколамская». «Волоколамская» «Можайская» «Кубинская»

Легенды и мифы московского метро. Викторина (5/11) В табличке с названием станции «Библиотека имени Ленина», размещенной на одной из платформ, можно заметить две дырки. Чем объясняют их появление? Фото photo.qip.ru © Согласно одной из народных версий, в «лихие 90-е» прямо на станции случилась перестрелка. Бандитские пули Жук-короед Неудачное дизайнерское решение Буквы снимали и при повторном крепеже промахнулись

Легенды и мифы московского метро. Викторина (6/11) Почему со схемы метро исчезла станция «Физтех»? Фото Александр Кожохин © Ошибка в типографии Планировалось строительство такой станции, но потом ее заморозили Такой станции на схеме никогда не было Однажды в качестве первоапрельской шутки студенты МФТИ разместили наклейки с названием «Физтех» на схеме метро в вагонах. По легенде, в акции участвовали до 500 человек. Это была шутка студентов Физтеха

Легенды и мифы московского метро. Викторина (7/11) С метро связано много суеверий. Что помогает студентам на экзаменах, согласно примете? Фото Мария Ипполитова © РИАМО Многие студенты верят, что поездка по полному кругу Кольца – залог спешной сдачи экзаменов. На что только ни пойдет студент, лишь бы не учить! Наматывание кругов по Кольцевой Призывы халявы на станции «Университет» Поедание зачетки на «Библиотеке имени Ленина» Натирание носа у скульптуры собаки на «Площади Революции»

Легенды и мифы московского метро. Викторина (8/11) При строительстве Московского метрополитена в середине прошлого века использовали мрамор, в котором сохранились древние окаменелости. Каков возраст самых древних представителей «фауны метро»? Фото группа Московское метро ВКонтакте © Фото 50 миллионов лет 100 миллионов лет 200 миллионов лет В переходе со станции «Библиотека имени Ленина» на «Боровицкую» можно увидеть брюхоногого моллюска, который жил около 300 миллионов лет назад, в каменноугольном периоде. 300 миллионов лет

Легенды и мифы московского метро. Викторина (9/11) По легенде, Сталин приказал построить секретное метро-2, чтобы высшее руководство СССР могло спастись в случае войны. Куда ведет одна из веток, согласно слухам? Фото Фото, сайт комплекса градостроительной политики Москвы © Аэропорт «Шереметьево» Ярославский вокзал Говорят, что одна секретная ветка протяженностью 27 км якобы имеет выходы к Библиотеке имени Ленина, Академии ФСБ, Академии Генштаба, подземному городу с пешеходным тоннелем до главного здания МГУ и правительственному аэропорту «Внуково-2». Аэропорт «Внуково» Ходынское поле

Легенды и мифы московского метро. Викторина (10/11) В районе какой станции столичной подземки находится один из самых секретных объектов 20 века – так называемый «бункер Сталина»? Фото Анастасия Осипова © РИАМО «Боровицкая» Подземный противоядерный комплекс под Таганкой начали строить в 1951 году. Сейчас на глубине 65 метров под землей находится музей «Бункер-42», в народе «бункер Сталина». «Таганская» «Университет» «Партизанская»

Легенды и мифы московского метро. Викторина (11/11) Московскую подземку часто снимают в кино. В каком фильме снялась станция «Киевская-кольцевая»? Фото kinopoisk.ru © «Я шагаю по Москве» «Настя» «Москва слезам не верит» В фильме Владимира Машкова «Папа» снимали «Киевскую-кольцевую». Однако это стало киноляпом, поскольку действие фильма происходит в конце 1930-х, когда «Киевской-кольцевой» еще не было (она была открыта лишь в 1954 году). Существовала лишь довоенная «Киевская», которая теперь является частью «голубой» Филевской ветки. «Папа»

Обычный пассажир Скорее всего, вы воспринимаете метрополитен лишь как способ передвижения и стремитесь поскорее выбраться наверх. Но даже для тех, кто не верит в мифы и легенды, в метро найдется много интересного. Например, оно вполне может стать палеонтологическим музеем. Вы можете отправиться на «Библиотеку им. Ленина», чтобы в этом убедиться. Фото Александр Кожохин © Поделиться результатом

Фанат подземки Вы знаете подземку практически наизусть, всегда обращаете внимание на любопытные детали и наверняка бывали на ночных экскурсиях в метро. Поэтому для вас не тайна, где находятся заброшенные станции и ветки, которые никуда не ведут, и вы даже могли бы самостоятельно устроить квест по загадкам Московского метрополитена. Фото Анастасия Осипова © РИАМО Поделиться результатом

Любопытный Наверняка вы любите мифы и загадки, но вам иногда не хватает знаний, чтобы их разгадывать. Если вы часто пользуетесь московским метро, обращайте внимание на то, что вокруг вас, и вы откроете для себя много интересного, а возможно, захотите сходить на экскурсию в подземку или почитать книжки о метро. Фото Мария Ипполитова © РИАМО Поделиться результатом

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