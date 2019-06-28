Летом 2019 будут временно закрыты на ремонт вестибюли, подземные переходы и лестницы на 14 станциях Московского метрополитена. Пассажирам придется потерпеть некоторые неудобства и пользоваться другими выходами. Какие именно вестибюли и переходы в метро будут закрыты и на какой срок, смотрите в инфографике РИАМО.
Легенды и мифы московского метро. Викторина
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Пройдите викторину ко Дню рождения Московского метрополитена и попытайтесь разгадать загадки столичной подземки.
Легенды и мифы московского метро. Викторина (1/11)
Говорят, что для строительства первой – Сокольнической ветки московского метро – использовался камень одного из древних подмосковных кремлей. Какой из них пострадал?
Фото Александр Манзюк © РИАМО
Коломенский
Серпуховский
По легенде, белокаменный Серпуховский кремль зимой 1934 года был разобран на материал для строительства Сокольнической линии. Однако точно неизвестно, был ли камень использован таким образом.
Дмитровский
Зарайский
Легенды и мифы московского метро. Викторина (2/11)
С чем ассоциируют 12 станций Кольцевой линии метро?
12 месяцев
знаки Зодиака
Согласно «астрологической версии» строительства метро, каждая из 12 станций соответствует определенному знаку Зодиака. Овен – «Курская», «Таганская» – Телец, «Павелецкая» – Близнецы, «Добрынинская» – Рак, «Октябрьская» – Лев, «Парк культуры» – Дева, «Киевская» – Весы, «Краснопресненская» – Скорпион, «Белорусская» – Стрелец, «Новослободская» – Козерог, «Проспект Мира» – Водолей, «Комсомольская» – Рыбы.
циферблат
ни с чем, так приказал Сталин
Легенды и мифы московского метро. Викторина (3/11)
Если встать у колонны на одной из старейших станций метро и сказать что-нибудь, то человек на противоположной стороне платформы все услышит, приложив ухо к такой же колонне. Какая это станция?
Фото Mikhail (Vokabre) Shcherba © flickr.com
«Комсомольская» - радиальная
«Смоленская» (Арбатско-Покровская ветка)
«Маяковская» (Замоскворецкая)
Лайфхак для пассажиров: если два человека встанут у противоположных колонн на станции «Маяковская» и будут через них говорить, то услышат друг друга, несмотря на шум поездов.
«Киевская» (Филевская)
Легенды и мифы московского метро. Викторина (4/11)
На Таганско-Краснопресненской ветке недавно была открыта станция «Спартак», но раньше на этом участке велось строительство другой станции, которая обросла дурной славой. Какой именно?
Легенды и мифы московского метро. Викторина (5/11)
В табличке с названием станции «Библиотека имени Ленина», размещенной на одной из платформ, можно заметить две дырки. Чем объясняют их появление?
Легенды и мифы московского метро. Викторина (6/11)
Почему со схемы метро исчезла станция «Физтех»?
Ошибка в типографии
Планировалось строительство такой станции, но потом ее заморозили
Такой станции на схеме никогда не было
Это была шутка студентов Физтеха
Однажды в качестве первоапрельской шутки студенты МФТИ разместили наклейки с названием «Физтех» на схеме метро в вагонах. По легенде, в акции участвовали до 500 человек.
Легенды и мифы московского метро. Викторина (7/11)
С метро связано много суеверий. Что помогает студентам на экзаменах, согласно примете?
Наматывание кругов по Кольцевой
Многие студенты верят, что поездка по полному кругу Кольца – залог спешной сдачи экзаменов. На что только ни пойдет студент, лишь бы не учить!
Призывы халявы на станции «Университет»
Поедание зачетки на «Библиотеке имени Ленина»
Натирание носа у скульптуры собаки на «Площади Революции»
Легенды и мифы московского метро. Викторина (8/11)
При строительстве Московского метрополитена в середине прошлого века использовали мрамор, в котором сохранились древние окаменелости. Каков возраст самых древних представителей «фауны метро»?
Фото группа Московское метро ВКонтакте © Фото
50 миллионов лет
100 миллионов лет
200 миллионов лет
300 миллионов лет
В переходе со станции «Библиотека имени Ленина» на «Боровицкую» можно увидеть брюхоногого моллюска, который жил около 300 миллионов лет назад, в каменноугольном периоде.
Легенды и мифы московского метро. Викторина (9/11)
По легенде, Сталин приказал построить секретное метро-2, чтобы высшее руководство СССР могло спастись в случае войны. Куда ведет одна из веток, согласно слухам?
Аэропорт «Шереметьево»
Ярославский вокзал
Аэропорт «Внуково»
Говорят, что одна секретная ветка протяженностью 27 км якобы имеет выходы к Библиотеке имени Ленина, Академии ФСБ, Академии Генштаба, подземному городу с пешеходным тоннелем до главного здания МГУ и правительственному аэропорту «Внуково-2».
Ходынское поле
Легенды и мифы московского метро. Викторина (10/11)
В районе какой станции столичной подземки находится один из самых секретных объектов 20 века – так называемый «бункер Сталина»?
«Боровицкая»
«Таганская»
Подземный противоядерный комплекс под Таганкой начали строить в 1951 году. Сейчас на глубине 65 метров под землей находится музей «Бункер-42», в народе «бункер Сталина».
«Университет»
«Партизанская»
Легенды и мифы московского метро. Викторина (11/11)
Московскую подземку часто снимают в кино. В каком фильме снялась станция «Киевская-кольцевая»?
«Я шагаю по Москве»
«Настя»
«Москва слезам не верит»
«Папа»
В фильме Владимира Машкова «Папа» снимали «Киевскую-кольцевую». Однако это стало киноляпом, поскольку действие фильма происходит в конце 1930-х, когда «Киевской-кольцевой» еще не было (она была открыта лишь в 1954 году). Существовала лишь довоенная «Киевская», которая теперь является частью «голубой» Филевской ветки.
Обычный пассажир
Скорее всего, вы воспринимаете метрополитен лишь как способ передвижения и стремитесь поскорее выбраться наверх. Но даже для тех, кто не верит в мифы и легенды, в метро найдется много интересного. Например, оно вполне может стать палеонтологическим музеем. Вы можете отправиться на «Библиотеку им. Ленина», чтобы в этом убедиться.
Фанат подземки
Вы знаете подземку практически наизусть, всегда обращаете внимание на любопытные детали и наверняка бывали на ночных экскурсиях в метро. Поэтому для вас не тайна, где находятся заброшенные станции и ветки, которые никуда не ведут, и вы даже могли бы самостоятельно устроить квест по загадкам Московского метрополитена.
Любопытный
Наверняка вы любите мифы и загадки, но вам иногда не хватает знаний, чтобы их разгадывать. Если вы часто пользуетесь московским метро, обращайте внимание на то, что вокруг вас, и вы откроете для себя много интересного, а возможно, захотите сходить на экскурсию в подземку или почитать книжки о метро.
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