РИАМО - 28 июн. У каждого избирателя, который будет голосовать на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва через интернет, будет 15 минут на процедуру, сообщил в пятницу заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.

«У нас будет 15 минут на голосование, время связано с требованием безопасности. Эти 15 минут мы поддерживаем сессию на защищенном сервисе. То есть вы на самом деле физически в виде обезличенного бюллетеня получаете окно доступа на защищенный сервер, где и происходит после этого шифрация бюллетеня и отправка его», — сказал Костырко.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.

Ранее в столице внутри общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами сформировали электронный штаб («Е-штаб»), который будет контролировать дистанционное голосование.