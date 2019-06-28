РИАМО - 28 июн. Пассажиров рейса Лондон-Нур-Султан отправили из Москвы к месту назначения на дополнительном самолете, борт, который до этого выполнял этот рейс, совершил вынужденную посадку в «Шереметьеве», сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы авиакомпании Air Astana.

«Пассажиры рейса Лондон-Нур-Султан, приземлившегося сегодня ночью в аэропорту «Шереметьево», вылетели в Нур-Султан на дополнительном самолете сегодня в 10:31 по московскому времени. Всего на борту 70 пассажиров. Чуть ранее еще 23 пассажира вылетели регулярным рейсом Москва-Алматы», - сказал собеседник агентства.

Самолет, выполнявший 27 июня рейс КС 942 авиакомпании Air Astana по направлению Лондон-Нур-Султан, в связи с отказом одного из генераторов выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы в 00:18 по московскому времени. Посадка прошла в штатном режиме.