«Сегодня торжественно открыли обновленную территорию природного заказника около Змеиного озера, расположенную на противоположной стороне Варшавского шоссе напротив микрорайона Кузнечики. Для отдыха и пикников там сделали специальные места, оборудованные скамейками и мангалами. Теперь здесь будут проходить для всех желающих: открытые тренировки, мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге и бегу», – сказал первый замглавы Подольска Виктор Чуб.
По словам первого заместителя генерального директора ГКУ МО «Мособллес» Сергея Пальчикова, в Подольске создадут еще две подобные зоны: первую возле веревочного парка на территории загородного клуба «Айвенго», вторую – на территории лесопарка «Елочки». Все они будут созданы в едином стиле из массива натурального дерева – слэбов.
Организаторами выступили комитет лесного хозяйства Московской области и администрация городского округа Подольск.
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В лучшем случае вы беретесь за приготовление шашлыка только раз в год, на майские праздники, и ваш девиз: «Любить - не значит разбираться». Действительно, зачем тратить силы, время и нервы, когда есть профессионалы, которые сделают это лучше вас?
Если у шашлыка есть своя сторона силы, то вы - на ней. Нет ничего более прекрасного, чем наблюдать, как вы обмахиваете уголь опахалом, обрызгиваете его водой и насаживаете мясо на шампуры. Вас любят и вам завидуют. Единственный, кто может превзойти вас на пикнике, это человек с гитарой.
Вы не оставите голодными своих друзей на майском пикнике. Правда, вам еще предстоит усвоить принцип «Горячее – не значит готовое». После этого вы сможете перейти на следующую ступень мастерства шашлычника.
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