РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 июн. Рядом с микрорайоном Кузнечики Подольска в пятницу торжественно открыли новую зону для отдыха с местами для пикников, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«Сегодня торжественно открыли обновленную территорию природного заказника около Змеиного озера, расположенную на противоположной стороне Варшавского шоссе напротив микрорайона Кузнечики. Для отдыха и пикников там сделали специальные места, оборудованные скамейками и мангалами. Теперь здесь будут проходить для всех желающих: открытые тренировки, мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге и бегу», – сказал первый замглавы Подольска Виктор Чуб.

По словам первого заместителя генерального директора ГКУ МО «Мособллес» Сергея Пальчикова, в Подольске создадут еще две подобные зоны: первую возле веревочного парка на территории загородного клуба «Айвенго», вторую – на территории лесопарка «Елочки». Все они будут созданы в едином стиле из массива натурального дерева – слэбов.

Организаторами выступили комитет лесного хозяйства Московской области и администрация городского округа Подольск.