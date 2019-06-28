РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Сотрудники «Автобытдор» открывают люки и решетки ливневой канализации на дорогах, в местах сильного подтопления, чтобы увеличить прием дождевых стоков в дождеприемные колодца, говорится на странице компании в Instagram.

В связи с неблагоприятными погодными условиями работы по увеличению пропускной способности сети ливневой канализации продолжаются в усиленном режиме. Существующая сегодня в городе ливневая канализация работает исправно.

«Однако ее пропускная способность понижается в связи с большим объемом осадков и чаще всего с мусором, который водители выбрасывают из окон автомобилей или оставляют возле дорог пешеходы. На дорогах, в местах сильного подтопления, сотрудники «Автобытдор» открывают люки и решетки ливневой канализации, чтобы увеличить прием дождевых стоков в дождеприемные колодца», – говорится в сообщении.

Во время работ возле открытых люков находятся сотрудники, которые контролируют и регулируют движение, в связи с чем пешеходов и водителей просят соблюдать указания сотрудников во избежание несчастных случаев.