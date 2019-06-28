РИАМО - 28 июн. В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и сильного ветра, в Подмосковье из-за дождя предупреждение продлили по 30 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье из-за ветра до 09:00 29 июня, а из-за дождя – до 12 часов 30 июня. В столице «желтый» уровень из-за ветра будет действовать до 21:00 29 июня, из-за дождя – до 12:00 29 июня.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей, где объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности.

В Московском регионе 29 июня будет облачно, пройдет дождь, местами сильный. Порывы ветра усилятся до 13-18 метров в секунду. Температура ночью составит 9-11 градусов, днем — 11-13.

В последний день июня будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, а порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит 8-10 градусов, днем — 19-21.