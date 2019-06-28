РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июн. Ливневая канализация Красногорска не справилась с аномальным дождем, обрушившимся на город 27 июня, вода затопила одну из лестниц на улице Вилора Трифонова, соответствующее видео жительница города выложила в группу «Красногорск Online» в соцсети «ВКонтакте».

«Водопад получился из-за аномального количества осадков, а когда просто дождь – не видела подобного ни разу», – сообщила автор видео Анна Кельм корреспонденту «РИАМО в Красногорске».

Она добавила, что сняла видео на улице Вилора Трифонова в Красногорске.

«Неудобства для меня это не создало, наоборот, понравилось!» – пояснила Кельм.