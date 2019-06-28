РИАМО - 28 июн. В районе столичного аэропорта «Шереметьево» временно изменены маршруты автобусов №№817 и 851, это связано с подтоплением улиц, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

«Маршруты №№817, 851 в районе «Шереметьева» временно изменили (скопление воды). В сторону аэропорта после остановки «Монумент» автобусы едут сразу к терминалам E, F и D», — говорится в сообщении.

Затем автобусы едут по Шереметьевскому шоссе до остановки «Индустриальный парк «Шереметьево».

«Для проезда к терминалу B пользуйтесь межтерминальным переходом в аэропорту. Поезда ходят между терминалами D, E, F и терминалом В. Проезд бесплатный», — отмечается в сообщении.

В связи с продолжительными ливнями подъездные пути к международному аэропорту «Шереметьево» оказались затоплены. Подтопление образовалось на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Движение автотранспорта на данных участках перекрыто. Спецтехника проводит откачку воды.

Ранее пользователи соцсетей рассказали, что в окрестностях терминала B московского аэропорта «Шереметьево» произошел потоп. Согласно фото и видео очевидцев, легковые автомобили тонули в воде почти наполовину.

Причину потопа около аэропорта «Шереметьево» установят после обследования ливневки>>