РИАМО - 28 июн. Более 1,1 тысячи сотрудников «Мосводостока» продолжают работать в круглосуточном режиме на улицах столицы из-за дождей, также работает около 180 единиц спецтехники, на данный момент в городе не зафиксировали подтоплений, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы компании.

«С 26 июня 2019 года продолжается выпадение осадков, которые отличаются высокой интенсивностью. Это значит, что наибольшее количество осадков выпадает за короткий период времени на ограниченной по площади территории. Хочется отметить, что, несмотря на продолжительный проливной дождь, который шел с разной интенсивностью, вода даже в сложных местах не застаивается, более 1,1 тысячи сотрудников предприятия работают в круглосуточном режиме, оперативно устраняя скопления воды», - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что на улицы города выехало около 180 единиц специализированной и откачивающей техники.

Он уточнил, что в течение двух дней в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков – порядка 30 миллиметров.

Ранее синоптики сообщили, что к началу новой недели дождливая и ветреная погода в столице прекратится, а до этого момента в мегаполисе будет по-осеннему прохладно, и выпадет половина месячной нормы осадков.