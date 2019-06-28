РИАМО - 28 июн. Специальное мобильное приложение разработают в Москве для наблюдателей за ходом выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва, сообщил в пятницу заместитель председателя комиссии Общественной палаты столицы по технологиям «умного города» Владимир Чернецкий.

«В рамках комиссии по технологиям решили, что должна быть реализована некая технологическая платформа в виде мобильного приложения, которая обеспечит коммуникацию наблюдателей от Общественной палаты с штабом по контролю за ходом выборов. Это приложение будет поддерживать наблюдателя в решении его постоянных задач в ходе выборов. Информация, которая будет передаваться - это сведения о ходе голосования, итоги промежуточные и финальные, сообщения о нарушениях и жалобы, итоговые данные по протоколам», - сказал Чернецкий.

Он уточнил, что всего на выборах ожидается порядка 5 тысяч наблюдателей.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.

Ранее в столице внутри общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами сформировали электронный штаб («Е-штаб»), который будет контролировать дистанционное голосование.