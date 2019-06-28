РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. В музее Королева появился аудиогид и система направленного звука для слабослышащих людей, сообщила «РИАМО в Королеве» ведущий методист по туристическо-информационному центру Марина Лазарева.

В рамках программы «Доступная среда» МБУК «Музейное объединение «Музеи наукограда Королев» включило в план своего перспективного развития следующие масштабные мероприятия: установка пандусов, информационного терминала и системы направленного звука, а также закупка аудиогидов и информационно-тактильных табличек со шрифтом Брайля.

«В настоящее время многие намеченные мероприятия уже реализованы. В отделе «Новейшая история города» закупленный аудиогид имеет большой экран, который позволяет слабовидящим людям получать достаточно хорошо воспринимаемую информацию об экспозициях с помощью закаченных в него изображений. Для обеспечения качественной подачи информации была определена оптимальная длительность записи аудиогида – 30-45 минут», – сказала Лазарева.

Для слабослышащих людей в экспозиции «Кабинет С.П. Королева» отдела «Новейшая история города» установлена система направленного звука.

С помощью используемой в ней технологии, в заданной точке помещения можно создать звуковое сопровождение экскурсии, в то время как в остальном музейном пространстве его не будет слышно.

«Закаченными в эту систему стали выступления Королева, в которых конструктор рассказывает о своей деятельности и о видении будущего развития космонавтики», – добавила Лазарева.