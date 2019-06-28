РИАМО - 28 июн. Железнодорожники восстановили работу первого главного пути на Октябрьской железной дороге, где произошел коллапс из-за того, что на станции «Сходня» злоумышленники украли кабель, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Движение поездов на ОЖД не останавливали, однако поезда ходят с увеличенным интервалом.
«Работа первого главного пути восстановлена, второй путь восстановят в ближайшее время», - говорится в сообщении.
Из-за транспортного коллапса на Октябрьской железной дороге «Мострансавто» организовало работу порядка 30 компенсационных автобусов.
Коллапс на Октябрьской ЖД: почему пассажиры провели в электричках три часа>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии