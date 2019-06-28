РИАМО - 28 июн. В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня, 28 июня, утром центр ненастного циклона находился юго-восточнее Москвы. В результате на главной метеостанции города атмосферное давление понизилось до рекордного значения 728 миллиметров ртутного столба», – говорится в сообщении.

Прежний рекорд 28 июня составлял 732 миллиметра ртутного столба и наблюдался в 1956 году.

Атмосферное давление начинает расти, и 29 июня его значение составит 736 миллиметров ртутного столба. Однако вероятность нового рекорда давления для 29 июня невелика. Скорее всего, рекорд останется за 1980 годом со значением 728 миллиметров ртутного столба.