РИАМО - 28 июн. В пятницу атмосферное давление в столице опустилось до рекордно низкого значения, теперь давление начало расти, и 29 июня оно составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Сегодня, 28 июня, утром центр ненастного циклона находился юго-восточнее Москвы. В результате на главной метеостанции города атмосферное давление понизилось до рекордного значения 728 миллиметров ртутного столба», – говорится в сообщении.
Прежний рекорд 28 июня составлял 732 миллиметра ртутного столба и наблюдался в 1956 году.
Атмосферное давление начинает расти, и 29 июня его значение составит 736 миллиметров ртутного столба. Однако вероятность нового рекорда давления для 29 июня невелика. Скорее всего, рекорд останется за 1980 годом со значением 728 миллиметров ртутного столба.
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