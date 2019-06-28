РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июн. К региональной навигационно-информационной системе (РНИС) Московской области подключено 96 транспортных маршрутов Люберец, сообщил заместитель главы администрации Люберец Эдуард Сигалов.

В пятницу в администрации Люберец прошло выездное совещание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы. На совещании обсудили повышение качества транспортного обслуживания населения на территории Люберец.

«В Люберцах общее число транспортных средств на маршрутах 412, из них 401 малый класс и 11 большой класс. По территории Люберец проходит 96 маршрутов, все они подключены к системе РНИС Подмосковья. Это говорит о том, что мы можем наблюдать по карте в какой точке находится маршрутка или автобус», – сказал Сигалов.

Он отметил, что все перевозчики обновили подвижной состав.