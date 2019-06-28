Куда отправиться на выходные в Подмосковье? Тест 10 вопросов | Пройден 33 раза Пройдите тест РИАМО и узнайте, какие города и места в Подмосковье идеально подойдут для вашего уикенда. Начать тест

Куда отправиться на выходные в Подмосковье? Тест (1/10) С кем вы любите путешествовать? Фото pixabay.com © Всей семьей – с детьми и собакой Вдвоем с любимым/любимой Самые классные путешествия – с друзьями Кайфую, когда путешествую один

Куда отправиться на выходные в Подмосковье? Тест (2/10) Как далеко вы готовы уехать ради незабываемого уикенда? Фото gifer.com © Максимум 30 -50 км от МКАД Полтора-два часа на дорогу – идеально Неважно, сколько ехать, главное – с кем Готов ехать хоть три часа на электричке

Куда отправиться на выходные в Подмосковье? Тест (3/10) Какой стиль путешествий вам ближе? Фото pixabay.com © В режиме «дети», чтобы побольше развлечений Что-нибудь романтическое Никаких строгих планов и экскурсий Идти куда глаза глядят

Куда отправиться на выходные в Подмосковье? Тест (4/10) Что вас привлечет в первую очередь? Фото pixabay.com © Парк сказок, музей техники, контактный зоопарк Красивая усадьба или необычный старинный храм Пляжные развлечения, квесты, необычные музеи Неизведанные места с историей, где еще не бывал

Куда отправиться на выходные в Подмосковье? Тест (5/10) Что из событийного туризма предпочтете? Фото gifer.com © Фестиваль огурца, праздник холодца Джазовый фестиваль, фестиваль аэростатов День города, праздник Ивана Купалы Историческая реконструкция

Куда отправиться на выходные в Подмосковье? Тест (6/10) Без чего вы не представляете свой отдых в Подмосковье? Фото pixabay.com © Без детской площадки, городка Без романтического ужина и фотосета на лоне природы Без ярких эмоций и веселой компании Без новых знаний

Куда отправиться на выходные в Подмосковье? Тест (7/10) Если памятник, то какой? Фото пресс-служба министерства культуры МО © Средневековая крепость Литературная усадьба Необычная инсталляция Пирамида Голода

Куда отправиться на выходные в Подмосковье? Тест (8/10) Как вы питаетесь в путешествиях? Фото gifer.com © В семейных кафе, беру бутерброды и термос с собой Пробую местные гастрономические бренды В барах, бургерных, пиццериях Перехвачу пирожок на станции

Куда отправиться на выходные в Подмосковье? Тест (9/10) Ваш любимый вид отдыха на природе? Фото Мария Ипполитова © РИАМО Велопрогулки, пикники, отдых у воды Прогулки верхом, катание на лодке или катамаране Вейкбординг, сап-серфинг, пляжные вечеринки Пикник в тихом месте

Куда отправиться на выходные в Подмосковье? Тест (10/10) Что вы обычно привозите из путешествий? Фото John Wright © flickr.com Фермерские продукты, местные сладости, магниты Народные промыслы, дизайнерские изделия Впечатления и крутые фото Магниты, фото пейзажей и достопримечательностей

Романтические усадьбы и летние фестивали Самые красивые усадьбы Подмосковья – ваш беспроигрышный вариант. Если вы еще не были в Дубровицах под Подольском – обязательно съездите: необычный храм с короной посреди поля вас покорит и вдохновит на красивые фото, а еще летом здесь проходят музыкальные фестивали. Живописные места есть и в городском округе Солнечногорск – «Шахматово», где провел детство и встретил свою Прекрасную даму Александр Блок, и родные пенаты Михаила Лермонтова «Середниково», где празднуют свадьбы и устраивают фотосессии влюбленные. Живописное озеро Сенеж располагает к свиданиям и романтическим прогулкам на лодочке тихим летним вечером. Клин тоже впечатлит романтиков – там проходит джазовый фестиваль, одно из главных событий лета в Подмосковье! Приготовить калач вместе со своей второй половиной, попить чай с настоящей пастилой или ароматную медовуху можно в старинной Коломне, где работает более десятка аутентичных музеев. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Семейный отдых в ближнем Подмосковье И взрослым, и детям будет интересно побывать в авиационной столице Подмосковья – Жуковском, в окрестностях которого есть настоящая диковинка – детская железная дорога в Кратове, на которой летом «работают» школьники, фанатеющие от поездов. Если ваши дети не в курсе, кто такой дедушка Ленин, отвезите их в усадьбу «Горки Ленинские», рядом с которой находится один из лучших сказочных парков «Лукоморье» с фигурами известных персонажей, небольшой киногородок с улицами и домами уездного города, а еще самые большие клубничные плантации Подмосковья. Восторг у детей вызовет и киногород «Piligrim Porto», который находится недалеко от Химок. Если вы готовы уехать дальше, то детворе будет интересно пожить в домике хоббитов на территории необычного отеля, который появился в лесной чаще под Можайском, или побывать в интерактивном музее десерта в Звенигороде. Ну, а чтобы приобщить отпрысков к творчеству Пушкина – отправляйтесь в пушкинские места Подмосковья – усадьбы Захарово и Большие Вяземы. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Чем дальше – тем лучше Вы из тех, кого не пугает долгая дорога, поэтому смело отправляйтесь в дальнее Подмосковье, где точно сделаете для себя массу открытий! Например, в Зарайск, где расположен самый маленький кремль Подмосковья, сохранившийся почти в первозданном виде с 16 века. Однако на его месте в 19 веке вырос великолепный неоготический собор. Прогулки по исторической части Дубны перенесут вас в 50-е года прошлого века, когда здесь трудились легендарные физики-ядерщики и создавался всемирно известный Объединенный институт ядерных исследований. В местных музеях расскажут, какие открытия подарили миру ученые Дубны, когда приезжал в город бард Владимир Высоцкий, и почему с берега Канала имени Москвы исчез памятник Сталину. Еще одна удаленная точка на карте Подмосковья – Серпухов, который хотят включить в Золотое кольцо России, – наверняка впечатлит вас видами. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Тусовочное Подмосковье Одно из самых тусовочных молодежных мест под Москвой – это, пожалуй, Истринское водохранилище: смех, брызги, рев водных мотоциклов слышны там и днем, и ночью. Еще одно популярное пляжное место в Московской области – Пироговское водохранилище, где можно тусоваться на пляже с пальмами в стиле «Пиратов Карибского моря», переночевать на «Черной жемчужине», а также прокатиться на яхте. За необычной творческой атмосферой стоит отправиться в арт-усадьбу «Гуслица» в Орехово-Зуеве, где прыгают через костры на Ивана Купалу, или в «Веретьево», где можно поностальгировать на тему отдыха в пионерлагере. Прогуляться по барной улице можно в Сергиеве-Посаде, где сосредоточены все модные заведения города, и заодно полюбоваться видами Лавры. Под Рузой можно найти и деревеньку под названием Марс и сделать классные фото «с Марса». Серпуховские парк-отели тоже предлагают туристам множество активных развлечений – от сплава на байдарках до полетов на спортивных Як-52. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

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