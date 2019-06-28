РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 28 июн. Историко-краеведческий музей Орехово-Зуева готовит выставку к 125-летию местного художника Александра Шапошникова, открытие планируется на 23 июля, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

По данным Орехово-Зуевского информагентства, Александр Николаевич Шапошников (1894–1972) — художник, педагог, почетный гражданин Орехово-Зуева. Его имя известно всем жителям города, интересующимся историей и культурой. Шапошников является соавтором известных всем ореховозуевцам памятников «Борцам революции» и Барышникову, автор картины «Морозовская стачка 1885 года».

«В этом году 125 лет со дня рождения художника. Историко-краеведческий музей располагает коллекцией его картин и, конечно, готовит выставку. Александр Николаевич, необыкновенно любивший природу, создал множество пейзажей и этюдов, есть зарисовки любимого города, натюрморты. Выставка планирует свою работу в выставочном зале с 23 июля», – говорится в сообщении.

По сведениям агентства, некоторые работы художника, а также интересные факты из жизни и викторина будут размещены на сайте выставочного зала и в социальных сетях. Выставка будет работать по адресу: Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом №3.

Как провести лето в Подмосковье>>