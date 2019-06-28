РИАМО - 28 июн. В академии хоккея в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Владимира Петрова в подмосковном Красногорске смогут заниматься около 400 детей, сообщил в пятницу директор академии Максим Петров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в сопровождении известного хоккеиста Александра Овечкина и советского хоккеиста, тренера, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова проверил готовность к открытию ледовой арены имени Петрова.

«Я доволен результатам, доволен, что мы смогли воплотить мечту отца (Владимира Петрова — ред.), он, к сожалению, не смог это увидеть. Мы постараемся все сделать так, как он планировал: создать школу хоккейную, хорошие команды и дать результат в короткий промежуток времени», — сказал Петров.

Он добавил, что здесь будут заниматься около 400 детей, в том числе девочки.

«Мы пошли, посмотрели, все соответствует уровню, детишки рады, глаза горят. Спасибо, Андрей Юрьевич (Воробьев — ред.), огромное. Для всех нас чем больше стадионов, тем лучше», — отметил хоккеист Александр Овечкин.

Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют открыть 30 июня в день рождения двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Петрова. Набор учеников начнется 10 июля. В центре будут проходить тренировки по фигурному катанию, хоккею с мячом, хоккею с шайбой. В спортивном зале – по футболу, мини-футболу, легкой атлетике, волейболу. Каждый четверг с 19:00 до 20:00 в спорткомплексе будет действовать добрый час для льготных категорий граждан.