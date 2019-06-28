РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 июн. В подмосковном Дзержинском концерт губернаторского оркестра отменили из-за погодных условий, мероприятие было запланировано на пятницу, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые дзержинцы и гости города! К большому сожалению сообщаем, что в связи с предупреждением МЧС о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни уличные мероприятия отменяются. То есть, запланированные на 28 июня концерт губернаторского оркестра и квест-игра «Вместе мы команда» на Площади торгового центра не состоятся», – говорится в сообщении.

Администрация городского округа приносит свои извинения.