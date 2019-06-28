РИАМО - 28 июн. Из-за транспортного коллапса на Октябрьской железной дороге «Мострансавто» организовало работу порядка 30 компенсационных автобусов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы запустили по заявке Тверской пригородной пассажирской компании. Подмосковная и столичная Госавтоинспекции помогают организовывать беспрепятственный проезд общественного транспорта.

«Автобусы курсируют на участке Клин - Москва – добавлены три автобуса по маршруту №437 «Клин-Москва, метро «Водный стадион», также три автобуса большой вместимости добавлено по маршруту №440 «Солнечногорск – Москва, метро «Водный стадион» на участке Солнечногорск - Москва», — говорится в материале.

Кроме того, увеличена транспортная работа и уменьшены межрейсовые интервалы на двух маршрутах Автоколонны №1786 в городе Химки: №370 «Химки (микрорайон Сходня) – Москва, метро «Речной вокзал» и №345 «Станция «Химки» – Москва, метро «Речной вокзал». На этих маршрутах также организовали три дополнительных автобуса. Все автобусы, регулярно курсирующие по маршрутам, включая дополнительные, признаны компенсационными.

Причиной сбоя в движении поездов на ОЖД стало незаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры на станции «Сходня» – были украдены 17 пар кабелей. Движение поездов не остановлено, поезда ходят с увеличенным интервалом. В настоящее время принимаются все меры для восстановления функционирования железнодорожной инфраструктуры. Возобновить в полном объеме движение поездов планируется после 14:00.

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