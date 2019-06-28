РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июн. Минувшей ночью в Подольске пожарные потушили возгорание в производственном цехе на территории Подольского механического завода (ПМЗ), пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«28 июня в 02:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в производственном цехе на территории ПМЗ на улице Большая Серпуховская, дом 43. В 04:07 – ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет», – сказал сотрудник.

К тушению пожара привлекли шесть единиц техники и 23 человека.