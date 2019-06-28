РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июн. Сотрудники полиции в Королеве задержали приезжего, подозреваемого в серии краж на сумму более 110 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что неизвестный проник в дом на улице Победы и украл телеаппаратуру и компьютерную технику. Сумма ущерба составила более 73 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 32-летний житель Белгородской области. Установлена причастность задержанного к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей», – сказала Еруновская.

Она добавила, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.