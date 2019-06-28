РИАМО - 28 июн. Из-за сильного подтопления подъездных дорог к столичному аэропорту «Шереметьево» водителям следует использовать альтернативные пути для проезда к месту назначения в данном районе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В связи с продолжительными ливнями подъездные пути к международному аэропорту «Шереметьево» оказались затоплены. Подтопление образовалось на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Движение автотранспорта на данных участках перекрыто. Спецтехника проводит откачку воды.

«Для проезда из городского округа Лобня к Ленинградскому шоссе автомобилисты могут воспользоваться объездом через деревню Носово. Объездной путь составит почти 9 километров и займет порядка 20 минут», – отмечается в сообщении.

Для доступа к терминалу В аэропорта «Шереметьево» рекомендуется воспользоваться «Аэроэкспрессом» и далее межтерминальным переходом. Поезд в подземном тоннеле курсирует между станциями «Шереметьево 2» (терминалы D, E, F, «Аэроэкспресс») и станцией «Шереметьево 1» (терминал В) в регулярном режиме. Проезд бесплатный. Время в пути составляет четыре минуты.

Ранее пользователи соцсетей рассказали, что в окрестностях терминала B московского аэропорта «Шереметьево» произошел потоп. Согласно фото и видео очевидцев, легковые автомобили тонули в воде почти наполовину.

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