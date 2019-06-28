РИАМО - 28 июн. Спортивная школа в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Петрова в Красногорске примет первых учеников в сентябре, тренерский состав уже подобран, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В спортивном комплексе имени Петрова будет большая спортивная школа, и для фигуристов, и для хоккеистов, еще и разные секции йоги, хореографии. С сентября школа начинает работать, тренерский состав подобран. Думаю, что школа будет на высоком уровне, ждем от них (учеников — ред.) побед», — сказал Воробьев.

Как отметил выдающийся хоккеист Борис Михайлов, ледовый комплекс является настоящим памятником Владимиру Петрову.

«Для города это очень важный объект. Хочется пожелать успеха и процветания этому спортивному комплексу», — заключил Михайлов.

Открыть объект планируют 30 июня в день рождения двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Петрова. Набор учеников начнется 10 июля. В центре будут проходить тренировки по фигурному катанию, хоккею с мячом, хоккею с шайбой. В спортивном зале – по футболу, мини-футболу, легкой атлетике, волейболу. Каждый четверг с 19:00 до 20:00 в спорткомплексе будет действовать добрый час для льготных категорий граждан.

Инициатором строительства арены в Красногорске в 2016 году выступил Петров. На заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта он обратился с этим предложением к главе государства.