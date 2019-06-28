РИАМО – 28 июн. Новую линию по производству мясных деликатесов запустил подмосковный Егорьевский мясокомбинат, благодаря этому численность работников на фабрике увеличилась, сегодня здесь трудится около 1,1 тысячи человек, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Запуск новой линии провели 27 июня.

«Пуск новой линии на мясокомбинате предполагает увеличение мощности производства сырокопченых колбас на одну треть, то есть на 30%, и расширение участка нарезки на 25%», – заявил Разин.

Он напомнил, что Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика основана в 2002 году и работает на базе старейшего в регионе Егорьевского мясокомбината.

«Новый проект мясокомбинат запустил благодаря поддержке правительства Московской области. Предприятию было выделено более 110 миллионов рублей», – добавил Разин.

По его словам, в настоящее время фабрика – это высокотехнологичное предприятие, крупный производственный комплекс с полным циклом переработки, от обвалки до упаковки.

«Изюминкой» фабрики является соединение передовых технологий с традициями колбасного домашнего производства. Здесь выпускается порядка 250 наименований мясных изделий с мощностью производства – 30 тонн продукции в сутки», – подчеркнул Разин.

Глава Минсельхозпрода дополнил, что гордостью предприятия являются около 20 видов паштетов. Паштеты и сырокопченые колбасы составляют 40% производства.

«Хочу добавить, что с запуском новой линии численность работающих на фабрике увеличилась, сегодня здесь трудится около 1,1 тысячи человек», – резюмировал Разин.

Предприятие ежедневно поставляет свежую продукцию как на прилавки столицы и подмосковных городов, так и в магазины более удаленных областей.