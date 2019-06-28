РИАМО - 28 июн. Дорожные службы устраняют подтопление на улицах в районе столичного аэропорта «Шереметьево», затопленные участки закрыты для транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В связи с продолжительными ливнями подъездные пути к международному аэропорту «Шереметьево» оказались затоплены. Подтопление образовалось на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Точная причина подтопления будет определена после ликвидации воды и обследования ливневой канализации.

«Движение автотранспорта перекрыто сотрудниками ГИБДД. В настоящее время дорожные службы проводят работы по устранению воды с проезжей части – в мероприятиях задействовано шесть единиц спецтехники, в том числе три водооткачивающих машины», – отмечается в сообщении.

Ранее пользователи соцсетей рассказали, что в окрестностях терминала B московского аэропорта «Шереметьево» произошел потоп. Согласно фото и видео очевидцев, легковые автомобили тонули в воде почти наполовину.

По данным синоптиков, в минувшие сутки дожди перевыполнили месячную норму по осадкам в Подмосковье. Так, в Новом Иерусалиме выпало 101,3% от нормы осадков для июня. В Москве выпало 21,3% от месячной нормы осадков.