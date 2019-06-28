РИАМО (РЕУТОВ) - 28 июн. Сотрудники библиотеки на Молодежной улице в Реутове подготовили тематическую выставку «Народные промыслы», на которую пригласили ребят из городского лагеря дневного пребывания детей, сообщила инициатор выставки секретарь первичного отделения №11 местного отделения партии «Единая Россия», координатор муниципального партийного проекта «Городские библиотеки» Светлана Борисова.

«Русские народные промыслы – форма народного творчества, в которой отчетливо прослеживаются русские традиции, зародившиеся много веков назад. Эти изделия сочетают в себе неповторимость русской традиционной культуры. Сторонники рассказали и показали ребятам примеры работ основных направлений русского творчества: гжель, хохлома, дымка, матрешки. Любой желающий мог взять в руки и подробно рассмотреть заинтересовавший его экспонат. Ребятишки были в восторге, задавали много вопросов. Экскурсия получилась очень увлекательной и вызвала неподдельный интерес. Сопровождающие группу воспитатели поблагодарили нас за предоставленную возможность прикоснуться к прекрасному и выразили пожелание о продлении работы выставки», – сказала Борисова.

Она добавила, что посетить экспозицию реутовчане могут еще в течение трех недель.

По данным Реутовского информагентства, в новом учебном 2019-2020 году экспозиция будет доступна и в других библиотеках муниципалитета, чтобы вернувшиеся после летних каникул школьники тоже имели возможность посетить ее.

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