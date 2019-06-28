РИАМО - 28 июн. Сильное подтопление на подъезде к столичному аэропорту «Шереметьево» спровоцировали продолжительные ливни, однако точную причину произошедшего установят после обследования ливневой канализации, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи с продолжительными ливневыми дождями в ночь на пятницу, затруднено движение автотранспорта из города Лобня в сторону Ленинградского шоссе в районе «Шереметьево 1» – на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе образовалось подтопление», – отмечается в сообщении.

Указанные автодороги являются подъездными путями к международному аэропорту «Шереметьево».

«Ливневая канализация на участке находится на балансе международного аэропорта «Шереметьево». Точная причина подтопления будет определена после ликвидации воды и обследования ливневой канализации», – уточняется в материале.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в окрестностях терминала B московского аэропорта «Шереметьево» произошел потоп – легковые автомобили тонут в воде почти наполовину.

По данным синоптиков, в минувшие сутки дожди перевыполнили месячную норму по осадкам в Подмосковье. Так, в Новом Иерусалиме выпало 101,3% от нормы осадков для июня. В Москве выпало 21,3% от месячной нормы осадков.

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