РИАМО - 28 июн. Синоптики рассказали, что к понедельнику дождливая и ветреная погода в столице прекратится, а до этого момента в мегаполисе будет по-осеннему прохладно и выпадет половина месячной нормы осадков, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Из-за дождя и порывистого ветра в Москве до субботы объявили желтый уровень погодной опасности. Столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды. Водителям рекомендовали по возможности отложить поездки на автомобилях. Днем в пятницу дожди станут слабеть, но к вечеру вновь усилятся. К концу субботы на город выльется 34 миллиметра воды – примерно половина того, что получает мегаполис за весь июнь – а также будет по-осеннему прохладно, всего плюс 13.

«Только с началом июля восстановится традиционный западно-восточный перенос, и в центр страны начнет поступать согретый Гольфстримом атлантический воздух. <…> Но уже в воскресенье дождевые тучи начнут рассеиваться, и с наступлением следующей недели в центр России вернется летняя погода – после полудня около плюс 26 градусов», – говорится в сообщении.

Затяжной дождь начался в Москве еще в четверг. Осадки не прекращались почти целый день. Многие улицы столицы были подтоплены. Вечером город сковали 9-балльные пробки. Из-за ухудшения погоды коммунальные службы столицы были переведены на усиленный режим работы.

Похолодание, которое накроет центральные районы страны, случается раз в 18 лет. Но, как показывает метеостатистика, холодный конец июня, как правило, предвещает теплое продолжение лета. После таких арктических вторжений июль в большинстве случаев оказывается теплее обычного.