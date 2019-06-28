РИАМО (РЕУТОВ) - 28 июн. Промежуточные итоги выполнения партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» подвели в подмосковном Реутове, сообщил Реутовскому информагентству муниципальный руководитель партпроекта Дмитрий Глабай.

По данным агентства, накануне в Рошале члены и сторонники партии, общественные активисты в ходе заседания круглого стола рассмотрели выступления на расширенном выездном заседание общественного совета партийного проекта «Чистая страна».

«Особо отмечено, что большая работа была проведена по мониторингу контейнерных площадок для сбора мусора: подобные рейды партийцы проводят совместно с членами подмосковной «Молодой Гвардией Единой России». Также работа велась в сфере анализа платежных документов за сбор и вывоз мусора на предмет некорректного начисления платы и других нарушений, экологического образования, партийного контроля за ходом рекультивации полигонов, дальнейшего строительства инфраструктуры по сбору и переработке бытовых отходов», – сказал Глабай.

Он также обратил внимание на необходимость усиления разъяснительной работы о раздельном сборе мусора.

«Мы постоянно проводим экологические уроки в школах, в игровой форме доводим правила раздельного сбора мусора до младших школьников и дошколят. Это особо важно, ведь раздельный сбор мусора уже на первом этапе резко повышает эффективность дальнейшей переработки отходов», – подчеркнул Глабай.

По сведениям агентства, участники встречи составили и утвердили план на второе полугодие, в который вошли открытые уроки-презентации в школах Реутова на тему «Раздельный сбор мусора» в новом 2019-20 учебном году; тематические приемы населения совместно со специалистами в области обращения с ТБО; проведения круглого стола с участием партийного актива и сторонников партии на тему успешных практик реализации задач проекта «Чистая страна».

Помимо этого, единороссы запланировали проведение семинара для председателей МКД по вопросу реализации «Реформы ТКО», инициировали проведение экологической акции по высадке деревьев в сентябре и озаботились качеством воды в местном Фабричном пруду. Забор и анализ поверхностных вод в соответствии с техническим регламентом пройдет уже в августе. Проект «Чистая страна» призван объединить усилия партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, общественников, экологических активистов, волонтеров для наиболее эффективного решения экологических проблем, с которыми сталкиваются избиратели в повседневной жизни.