РИАМО – 28 июн. Дело в отношении Дениса Чуприкова, которого обвиняют в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передали в Замоскворецкий суд столицы для рассмотрения по существу, сообщается на официальном сайте МВД России.

«Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что 27 января 2019 года один из посетителей музея, действуя в одиночку, снял картину со стены, зашел за демонстрационный стенд, где изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ. На следующий день сотрудниками МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области был задержан Денис Чуприков, подозреваемый в совершении кражи», – дополняется в сообщении.

Следствием установлено, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений.

«Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Картина обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе (в настоящее время Одинцовский городской округ – ред.) и передана представителям министерства культуры Российской Федерации», – уточняется на сайте.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу проведены две психиатрические экспертизы, которые установили вменяемость злоумышленника в момент совершения преступления.

«Комплексной искусствоведческой судебной экспертизой стоимость художественного произведения оценена почти в 20 миллионов рублей», – дополняется в материале.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.