РИАМО - 28 июн. Мурат Сабанов, которого обвиняют в серийных отравлениях молодых людей в центре Москвы и хищениях их имущества, рассказал правозащитникам о своем образовании и местах работы, пишет в пятницу газета «Известия».

26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии задержали ночью 25 июня, а на следующий день арестовали до 25 августа. В минувший четверг в столичном СИЗО №4 Мурата Сабанова навестили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Сабанов находится в двухместной карантинной камере. Его сосед так же, как и Сабанов, проходил службу во Внутренних войсках МВД.

«Лица, служившие срочную во Внутренних войсках, в местах лишения свободы содержатся отдельно от других заключенных, наряду с бывшими сотрудниками правоохранительных органов», – пояснил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

В камере нет телевизора и холодильника. В СИЗО Сабанова доставили без вещей – в спортивных штанах и футболке, в которых он был задержан.

Подозреваемый в серии отравлений и хищений рассказал членам ОНК, что имеет высшее юридическое образование, некоторое время работал в архиве Московского арбитражного суда, а затем – продавцом-кассиром в супермаркете «Дикси».

«Он сказал, что неоднократно пытался устроиться на работу в полицию, но ему отказывали – с его слов, из-за отсутствия прописки», – дополнил Мельников.

Мельников, в свою очередь, порекомендовал врачам СИЗО проверить Сабанова на наличие в крови наркотических веществ, поскольку внешне арестованный выглядит как человек с абстинентным синдромом.

Член ОНК Борис Клин задал арестованному вопрос – признает ли он свою вину и в полном ли объеме. В ответ на это Сабанов утвердительно кивнул.

«Московский отравитель» знакомился со своими жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку. Когда людям становилось плохо, злоумышленник обворовывал их. Его жертвами могли стать более 20 человек, на данный момент установлены 11 потерпевших. «Московский отравитель» орудовал в популярных среди молодежи местах.