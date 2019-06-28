Сбой в движении электричек произошел утром в пятницу, 28 июня, на Октябрьской железной дороге. По информации пресс-службы ОЖД, коллапс случился из‑за ночной кражи технических средств на станции «Сходня» в подмосковных Химках. Обозреватель РИАМО собрала истории пассажиров, которые утром три часа добирались до Москвы, некоторые из них до сих пор остаются заложниками электричек.

Наталья, бухгалтер, 32 года:

«Я села на электричку в 7:10 на станции «Крюково». Увидела, что на станции много народу, но понять что-то было невозможно, так как по громкой связи ничего не объявляли.

Электричка стала медленно ехать сразу после «Крюково», и мы целых 2:50 ехали до «Сходни». В обычные дни это расстояние преодолеваем за 10 минут.

Проезжая «Сходню», мы как раз увидели то место, где, видимо, и было украдено оборудование - работники железной дороги в спецодежде пытались что-то починить, их было много.

Как выяснилось впоследствии, проблемы на дороге начались с 5 утра. Сейчас 9:40, и я до сих пор нахожусь в электричке, проехали «Подрезково» и вроде набрали скорость. До работы ехать еще полчаса. В вагоне обстановка спокойная, люди доброжелательны, звонят знакомым и работодателям, предупреждают, что опаздывают. На станции я планирую получить справку от МЖД для работодателя, знаю, что такая возможность есть».

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Алексей, менеджер, 30 лет:

«Друзья начали названивать с рассказами об опаздывающих электричках еще с 7 утра. Поэтому к 8 утра я был морально готов, что никуда не успею. От моей станции «Сходня» есть два способа добраться в Москву общественным транспортом: электричкой до Ленинградского вокзала и маршруткой до метро «Планерная».

На платформе пригородных поездов к 8:10 набралось столько народа, что самой платформы не было видно.

При этом все стояли под дождем, с зонтами. На том пути, где обычно ходит «Ласточка», стояли друг за другом «Сапсан» и питерский «Гранд». По второму из двух путей на Москву – где ходят обычные поезда – стояла вереница из обычных электричек и «Ласточек» вперемешку.

С наземного перехода было видно на много километров, что поезда стоят друг за другом как одна длинная гусеница. В этом же переходе столпотворение из людей, которые не понимают куда идти. Все громко обсуждали причину коллапса – по словам осведомленных, ночью украли провода. В обратную сторону, то есть в область, не было ни поездов, ни людей на платформах. Контролеры на станции встречали пассажиров и говорили, что поездов не будет.

В итоге я метнулся на маршрутку до «Планерной»: маршруток нет, людей толпа. Начал искать такси - местные завышают цену вдвое, а в «Яндексе» доступен только «Комфорт плюс». В результате поездка до работы обойдется мне в кругленькую сумму».

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Надежда, 56 лет, бухгалтер

«Я езжу на электричке «Крюково - Москва» каждый день. Выбираю скоростной электропоезд «Ласточка» - она доезжает минут за сорок. Сегодня пришла на «Ласточку» в 6:13, по факту же отправились в 6:50. До станции «Сходня» (а это первая станция после «Крюково» на «Ласточке») мы ползли больше двух часов. В вагоне звучали объявления машиниста о том, что в связи с длительным сбоем электропоездов по техническим причинам организовано дополнительное автобусное сообщение Крюково - Москва.

Внутри вагона было спокойно, люди просто спали. Была мысль пересесть на «Сапсан», но он полз рядом.

После «Сходни» мы поехали в обычном темпе: 10 минут до Химок, еще 20 – до Москвы. Около 9:40 мы доползли до вокзала. Было немного людей, потому что, видимо, электричек в сторону области не было вовсе. Не знаю, как буду объяснять на работе свое трехчасовое опоздание на работу».

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Анна, 26 лет, архитектор:

«Сегодня мне нужно было выехать раньше, и я выбрала электричку в 7:51. Но уже в 6:15 мне написала сестра, чтобы я была аккуратнее, потому что электрички не ходят. Я понадеялась, что коллапс рассосется. Села в «Ласточку», в итоге просидела там час. Она никуда не двигалась, машинист сообщал, что о времени отправления будет объявлено позднее, народ время от времени психовал и уходил. В итоге я тоже психанула и вышла из поезда. Повезло – я поехала с коллегой на машине. Параллельно встречала друзей, которые говорили, что останутся сегодня работать из дома. Кто-то рискнул сунуться в автобус и едет на одной ноге, пропустили порядка семи переполненных автобусов. Таксисты взвинтили цены.

На платной трассе М-11, по которой я в 9:45 еду до Москвы, все нормально. Дорога пустая, хотя меня пугали, что она забита. Таким образом, часам к 11 буду на работе. Надеюсь, что возвращаться домой я буду нормально. Хотя друзья настроены сегодня возвращаться домой только на машинах»

Анастасия, 29 лет, юрист:

«Села на электричку в 7:14, и мы сразу встали. Стояли минут 40, после чего машинист открыл двери, и некоторые люди стали выходить. Потом чуть отъехали и опять встали, стояли очень долго. Потом мы доехали до «Фирсановки», там тоже открыли двери, и многие вышли. Тихонечко доползли до «Сходни». В итоге поездка от «Крюково» до «Сходни» заняла 2:46. Я пока нахожусь в электричке, но едем более-менее нормально.

Сижу и думаю о том, как буду добираться вечером домой. Есть вариант добираться от метро «Речной вокзал», но я не одна такая буду».