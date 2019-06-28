РИАМО - 28 июн. В столичном Кожуховском автомобильном тоннеле закончили работы по демонтажу и восстановлению бетонных поверхностей и начали облицовку стен и парапетов, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Уже выполнены работы по демонтажу, работы по восстановлению бетонных поверхностей и покраска потолка. Сейчас ведутся работы по облицовке парапетов и стен тоннеля», - сказал Бирюков.

Он отметил, что ремонт автодорожного транспортного тоннеля начался в мае. Объект был включен в план мероприятий на 2019 год в рамках городской программы «Развитие транспортной системы на 2012-2020 годы».

Кожуховский тоннель был сдан в эксплуатацию в 2000 году, движение в нем организовано по три полосы в каждую сторону. Ремонтные работы ведутся в дневное время, с перекрытием крайних правых полос. На объекте задействована специализированная техника и пять бригад рабочих. Работы планируют завершить к 30 августа.