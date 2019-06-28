РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июн. В Единую диспетчерскую службу Московской области поступила заявка от жителей подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Мира, дом №3 в Балашихе, заявители просили как можно оперативнее решить вопрос с неисправным освещением, управляющая компания (УК) быстро устранила проблему, сообщил заведующий 25 территориального отдела Госжилинспекции Московской области Николай Нагибин.

Так как отсутствие освещения в подъезде в темное время суток может привести к травмам, сотрудники Госжилинспекции Московской области, контролирующие исполнение поступающих в ЕДС заявок, взяли данное обращение на контроль и обязали УК «Кванта-М» устранить данное нарушение в течение суток. Поставленная надзорным ведомством задача была выполнена в установленные сроки, после чего жители, удовлетворенные восстановленным в подъезде освещением, закрыли заявку, как исполненную.

«Мы сегодня проконтролировали своевременность и качество исполнения заявки, поступившей в единую диспетчерскую службу от жителей подъезда №1 по улице Мира, дом №3. УК были оперативно приняты меры по восстановлению освещения в подъезде», – сказал Нагибин.

Он добавил, что ЕДДС создана, как одно из средств коммуникации между жителями и УК. Поэтому если заявка попала в службу, УК обязана ее выполнить в указанный срок, если этого не происходит, то за контроль берется Госжилинспекция. За последнее время очень возросла эффективность и оперативность решения вопросов по заявкам жителей.

«ЕДДС создана на территории всего региона и позволяет оценивать картину по области в целом по всем муниципальным образованиям, точечно, как это было раньше в рамках городских служб», – пояснил Нагибин.

Главный инженер УК «Кванта-7» Надежда Дудченко отметила, что со времени создания ЕДДС к ним поступило более 300 заявок.

«Заявки в ЕДДС, которые мы потом устраняем, поступают разные: от засора канализации до надписи на фасадах здания. Сегодня поступило 10 заявок и все одного типа – устранить граффити на фасадах домов. Такие заявки мы также устраняем за одни сутки», – отметила Додченко.

По ее словам, в этом подъезде они также за 3 недели провели и текущий ремонт: заменили электроворота, почтовые ящики, плитку, оконные блоки, провели побелку и окраску стен.

Чтобы подать заявку, необходимо оформить ее на портале ЕДС МО. После ее выполнения, жители смогут подтвердить факт ее выполнения или не согласиться с этим и отправить на доработку, что позволяет жителю в режиме онлайн контролировать качество.