РИАМО – 28 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в сопровождении известного хоккеиста Александра Овечкина и советского хоккеиста, тренера, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова проверил готовность к открытию ледовой арены имени Петрова в подмосковном Красногорске, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Открыть объект планируют 30 июня в день рождения двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Петрова. Набор учеников начнется 10 июля. В центре будут проходить тренировки по фигурному катанию, хоккею с мячом, хоккею с шайбой. В спортивном зале – по футболу, мини-футболу, легкой атлетике, волейболу. Каждый четверг с 19:00 до 20:00 в спорткомплексе будет действовать добрый час для льготных категорий граждан.

«Сегодня знаковый день. Здесь наши друзья Борис Михайлов, Саша Овечкин, Максим Петров. Мы проверяем, как все готово к открытию, которое в воскресенье (30 июня – ред.) состоится. Хотим вручить вам клюшки», – заявил Воробьев после чего принял участие в тренировке юных спортсменов.

Тренеры академии также продемонстрировали главе Подмосковья современный комплекс упражнений для спортсменов, который развивает ловкость, выносливость и скорость. Кроме того, Воробьев побывал в спортивных залах, где тренируются юноши футбольного клуба «Зоркий».

Кроме того, на тренировочной ледовой арене Воробьев пообщался с начинающими фигуристами. Он оставил автограф на стене и пожелал ребятам успехов и побед. Овечкин и Михайлов также пожелали воспитанникам академии удачи и свершений.

Инициатором строительства арены в Красногорске в 2016 году выступил Петров, на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. Он обратился с этим предложением к главе государства.

Первой игрой на льду новой арены станет матч между командой «ЦСКА» против «Легенд хоккея».