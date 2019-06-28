РИАМО - 28 июн. Хохловскую площадь в Москве, где сформировалось общественное пространство «Яма», закрыли на ремонт, все работы планируется провести в кратчайшие сроки, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы префектуры Центрального округа столицы.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание, что легендарную «Яму» в центре Москвы оградили забором.

«В связи с активным использованием общественного пространства на Хохловской площади для обеспечения комфортного пребывания посетителей на объекте возникла необходимость в проведении дополнительных работ в рамках текущей эксплуатации. В кратчайшие сроки все элементы будут приведены в порядок и площадь станет доступной для посетителей. Приносим извинения за временные неудобства», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе работ будут восстановлены поврежденные элементы благоустройства. В частности, проведут ремонт деревянных настилов, восстановят покрытие амфитеатра, покрасят бетонные элементы ступеней, очистят ливневую канализацию и стыки наземного покрытия, а также проведут противовандальные мероприятия.

На Хохловской площади находится самая масштабная экспозиция археологического памятника под открытым небом - фрагмент каменного основания стены Белого города. Это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, которую построил зодчий Федор Конь в XVI веке. Она предназначалась для защиты от набегов крымских татар. В конце XVIII столетия стена обветшала и ее разобрали. Сохранился лишь фрагмент ее фундамента длиной около 64 метров и высотой до полутора метров.

Фрагмент стены Белого города был обнаружен более десяти лет назад во время строительства Хохловской площади. Из-за уникальной находки работы были остановлены на долгие годы.

«В 2016 году москвичи в проекте «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы участок древней стены не зарывали в землю, а оставили открытым для всех. Во время благоустройства в 2017 году археологический памятник очистили от грязи и пыли, участок стены покрыли специальным защитным составом, не пропускающим влагу, а вокруг него сделали амфитеатр», - заключил собеседник агентства.

«Яма» снискала скандальную славу как место, где молодежь распивает спиртные напитки. Из-за этого на Хохловской площади происходили конфликты отдающих с активистами движения «Лев против», которые выступают за здоровый образ жизни. Кроме того, на территории «Ямы» орудовал «московский отравитель» - злоумышленник, который предлагал незнакомцам отравленные пиво или газировку, а затем обворовывал своих жертв.