Около терминала B московского аэропорта «Шереметьево» произошел потоп, в котором легковые автомобили тонут почти наполовину. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот водный катаклизм.
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